Waltz: Macron ve Starmer, Trump’la görüşmek için haftaya Washington’u ziyaret edecek

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20/02/2025

Waltz: Macron ve Starmer, Trump’la görüşmek için haftaya Washington’u ziyaret edecek

ABD ve Rusya arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Ukrayna savaşının nasıl sona erdirileceğine ilişkin yapılan görüşmelerin ardından Avrupalı liderler Washington’a geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Beyaz Saray’da Başkan Trump’la görüşecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz Çarşamba günü Fox News’a verdiği röportajda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Washington’a geleceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına varılması olasılığının sorulması üzerine Waltz, “Tüm taraflarla diyalogdayız ve sonraki adım da daha fazla ayrıntıyı görüşmek üzere teknik ekipleri oluşturmak” dedi.

Macron ve Starmer’ın Washington ziyareti, Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna savaşı konusunda atılabilecek adımlar konusunda artan gerilimin ardına rastlıyor.

İki Avrupalı liderin Beyaz Saray’da önümüzdeki hafta yapacakları temaslar öncesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu hafta içinde Avrupalı liderlerle zirveye ev sahipliği yapmıştı.

Hem Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik ABD’li ve Rus yetkililerin Suudi Arabistan’daki görüşmelerini hem de Avrupa’nın güvenliğini değerlendiren liderler, barış anlaşması olması halinde, Ukrayna’ya barış gücü kapsamında asker gönderme olasılığı konusunda bölünmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump Salı akşamı bu konuda yaptığı açıklamada, böyle bir adıma karşı olmayacağını söylemişti.

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TAGS: Waltz, Macron, Starmer, Trump
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