Warner Bros. 100 yaşına girdi

1923’te Harry, Albert, Sam ve Jack Warner kardeşler tarafından kurulan Warner Bros. stüdyosu; Bugs Bunyy, Tom ve Jerry, Harry Potter, Matrix gibi geniş hayran kitlesine sahip yapımlarıyla biliniyor. Aralarında onlarca Oscar ödülü kazanmış yapımın da bulunduğu, 12 bin 500 uzun metrajlı film ve 2 bin 400 televizyon programı ile dünyanın en geniş içerik kütüphanesine sahip olan stüdyo, aynı zamanda Looney Tunes, Wizarding World, DC, FRIENDS, Game of Thrones, Hanna-Barbera gibi dünyanın en çok beğenilen portföylerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Kurulduğu günden beri birçok önemli film ve diziye imza atan Warner Bros, 100'üncü yaşını kutluyor.

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05/04/2023 10:20