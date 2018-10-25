HABER KIBRIS

Washington Post editörü duyurdu: Cemal Kaşıkçı için...

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25/10/2018

Washington Post editörü duyurdu: Cemal Kaşıkçı için...

Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'ın  İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için yeni bir kampanya başlattı.

Gazetenin Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah, Twitter  hesabından yaptığı paylaşımda Kaşıkçı cinayetine ilişkin dijital ve matbu ilanlar  vereceklerini duyurdu.

Attiah, paylaşımında, "Washington Post, bugünden başlayarak Cemal  Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesine ilişkin soruların cevaplarını aramak için  yeni bir dizi dijital ve matbu ilanlar hazırlayacak." ifadesini kullandı.

Paylaşımına eklediği ilk ilanda ise Suudi Veliaht Prens Muhammed bin  Selman'ın resminin üzerine "Washington Post Köşe Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim  Salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve orada vahşice  öldürüldü. Gerçekleri talep edin." ifadeleri yer aldı.

 

 

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TAGS: Washington Post editörü duyurdu: Cemal Kaşıkçı için..., haber, kıbrıs,
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