Washington Post: İsrail ve Hamas bazı rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya yakın

Washington Post gazetesi, ABD'li arabulucuların İsrail ve Hamas arasında Gazze'de rehin tutulan onlarca kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki sivillere acil yardım sevkiyatının artırılmasına yardımcı olacak beş günlük bir anlaşmaya yakın olduklarını yazdı.

Gazete, dün geçici bir anlaşmaya varıldığını bildirmiş, ancak bu haber İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD'li yetkililer tarafından yalanlanmıştı. Beyaz Saray sözcüsü ise bir anlaşmaya varılması için çabaların devam ettiğini söylemişti.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman El Tani bugün Doha'da düzenlediği basın toplantısında rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının önündeki ana engellerin "çok az" olduğunu, bunların başında da pratik ve lojistik konuların geldiğini söyledi.

Daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu henüz rehineler konusunda anlaşma olmadığını, olunca bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söylemişti.

İsrail'in ABD Büyükelçisi 'umutlu'

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog da ülkesinin "ilerleyen günlerde" Hamas tarafından önemli sayıda rehinenin serbest bırakılabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

ABD'nin televizyon kanalı ABC'ye konuşan Herzog, "Gelecek günlerde bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum" dedi.

Gazetenin haberine göre anlaşma yürürlüğe girerse taraflar en az beş gün boyunca bütün askeri faaliyetlerini durduracak, her 24 saatte rehineler serbest bırakılacak.

Çatışmalara ara verilmesinin bir başka amacı da daha fazla insani yardımın Gazze’ye girmesini sağlamak.

Anlaşmanın taslağının Katar’daki görüşmelerde oluşturulduğu belirtiliyor. Hamas 7 Ekim İsrail saldırısında 240 kişiyi rehin almıştı. Rehin alınanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Reuters haber ajansı 15 Kasım’da, görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Katarlı arabulucuların İsrail ve Hamas arasında üç günlük ateşkes karşılığında 50 rehinenin takas edilmesi için bir anlaşma arayışında olduğunu bildirmişti. Yetkili o sırada genel hatlar üzerinde anlaşmaya varıldığını ancak İsrail'in hala ayrıntıları müzakere ettiğini söyledi.

İsrail’de Netanyahu üzerinde rehinelerin serbest kalması için baskı artıyor. Rehinelerin yakınları ve onlara destek veren gruplar sürekli gösteriler düzenliyor.