Washington Post: Musk, sevmediği web sitelerine erişimi geciktiriyor

Gazetenin bildirdiğine göre X; New York Times, Reuters, Instagram ve diğer bazı hesapların linklerine tıklandığında 5 saniyelik gecikme uyguladı.

Yavaşlatılan bağlantılara sahip siteler arasında, X'e rakip olan firmalar ile Musk tarafından hedefe konan platformların olduğuna dikkat çekildi.

Gecikmenin, X'te kısaltılmış link olarak kullanılan "t.co" alan adını etkilediği öne sürüldü.

X söz konusu iddiaya karşılık, The Guardian'ın açıklama talebine henüz yanıt vermedi.