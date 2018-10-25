Washington Post’un iddiası: CIA Direktörü, Kaşıkçı’nın ses kaydını dinledi

ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner’ın Suudi Arabistan desteğine darbe vuracak bir gelişme yaşandı… Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında Türk makamların, “Ses kaydı var” açıklamasına rağmen bunu kabul etmeyen Trump’ın bizzat atadığı CIA Direktörü Gina Haspel’in bu kayıtları dinlediği ortaya çıktı.

Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının ardından uzun süre açıklamada bulunmayan Trump, “Eğer ses kaydı varsa dinleriz” diyerek Türk makamlara inanmadığını söylemişti. Fakat Washington Post’un haberinde Pazartesi günü Türkiye’ye gelen ve temaslarda bulunan Haspel’in bu ses kayıtlarını dinlediği ifade edildi. Washington Post’a konuşan bir yetkili, “Ses kayıtlarını dinlemesi ABD’nin Suudi Arabistan’a karşı bir hamle yapmasına yönelik baskıyı artırıyor” derken eski bir CIA çalışanı olan ve şimdilerde düşünce kuruluşu Brookings Institution’da görevli olan Bruce Riedel, “Ses kaydının dinlenmesiyle top artık Washington’da. Sadece medya değil Kongre de, “Gina bize gelsene, neler duyduğunu anlatmanı çok isteriz” diyecektir” ifadesini kullandı. Riedel, Kongre’nin Haspel’i çağırması durumunda açıklamalarının kısa sürede kamuya duyurulabileceğini söyledi.

PRENS SORUŞTURMA BAŞLATTI AMA…

Riyad yönetiminin izni olmadan bu denli büyük bir infaz operasyonu yapılamayacağını aktaran bazı kaynaklar Washington Post’a Veliaht Prens Selman’ın açıklamasını yorumladı. İsmini açıklamayan üst düzey bir Türk yetkili, “En büyük zanlı MBS (Veliaht Prens’in kısaltması) ve bu sebeple Suudi Arabistan nasıl gerçek bir soruşturma başlatabilir” diye sordu.

İsmini açıklamayan bir başka yetkili de, “Şüphelilerden biri o. Kraliyet korumalarından bazıları infaz timindeydi. ABD’nin ve dünyanın bunu kabul etmesi gerek” dedi.