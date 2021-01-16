Washington'da asker sokakta

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da askerler artık şehirde de silahla dolaşıyor. Silahlı grupların yürüyüş hazırlığında olduğu, Antifa'nın da karşı eylem planladığı iddia ediliyor.

ABD'de kongrede yaşanan olayların ardından Washington'da önlemler arttı. Başkentin caddelerinde artık silahlı askerler geziyor.

Washington'da trafik sorunu da yaşanıyor. Çünkü kentin kuzey bölgesindeki yolların büyük bölümü araçların geçişine kapatıldı. Amerikan Kongresi'ne çıkan 22. cadde de kapatılmış durumda. Amerikan ordusu zırhlı personel taşıyıcıları ile caddeleri tutuyor.

Silahlı grupların eylem yapacağı bilgisi var

Düne kadar yalnız kongre yerleşkesinde silahla dolaşan ulusal muhafızlar artık başkent Washington caddelerinde de eller tetikte bekliyor. Yalnız silahlı grupların değil Antifa'nın da karşı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgiler paylaşılıyor.(TRT)

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16/01/2021 12:32