Watch Dogs: Legion duyuruldu!

Ubisoft, Watch Dogs: Legion'ı E3 2019 kapsamında resmi olarak duyurdu.

Ubisoft, Watch Dogs: Legion'ın 6 Mart 2020'de PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacağını duyurdu.

Çöküşüyle yüzleşen yakın gelecek Londra'sını geri kazanmak için hack'leyip gizlice düşmanın arasına sızarak savaşırken, neredeyse gördüğünüz herkesten bir direniş oluşturun. Direnişe Hoş Geldiniz.

Şehirdeki herkesi grubunuza katın ve istediğiniz kişi olarak oynayın. Gördüğünüz herkes eşsiz bir geçmişe, kişiliğe ve yetenekler serisine sahiptir.

Uplay Standart Sürüm - 309,00 TL

Uplay Gold Sürüm - 509,00 TL

Uplay Ultimate Sürüm - 618,00 TL

Xbox Store Standart Sürüm - 566,00 TL

Xbox Store Gold Sürüm - 600,00 TL

Xbox Store Ultimate Sürüm - 650,00 TL