Wayne Rooney fiyaskosu sonrası resmi karar açıklandı

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik adamın görevine, beklentileri karşılayamaması nedeniyle son verildiği belirtildi.



Rooney, Ekim 2023'te göreve geldiği Birmingham City'de 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.



İngiliz teknik adam 5. sırada aldığı takımla 20. sıraya kadar geriledi. Birmingham City, Championship'te 28 puanla 20. sırada yer alıyor.

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