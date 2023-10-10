Wayne Rooney'nin yeni takımı belli oluyor

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10/10/2023

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Wayne Rooney'nin yeni takımı belli oluyor

DC United ile yollarını ayıran İngiliz teknik direktör Wayne Rooney'nin, ülkesinin takımlarından Birmingham'a transfer olacağı iddia edildi.

ABD'nin DC United takımıyla olan sözleşmesi dün feshedilen Wayne Rooney'nin, İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'nin teknik direktörlüğüne getirileceği öne sürüldü.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Rooney'nin İngiltere'ye dönmesine bir adım kaldı. Teknik direktör John Eustace ile yollarını ayırdığını resmen duyuran Birmingham'ın, İngiliz futbol adamı ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

10/10/2023 10:56
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TAGS: Wayne Rooney
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