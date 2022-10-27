“Web of Science çok farklı tarama imkânları sunuyor”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Kütüphane Müdürlüğü tarafından yüksek lisans ile doktora öğrencileri ve akademisyenlere yönelik “Web Of Science Core Collection Kullanarak Güvenle Araştırma Yapma” konusunda çevrimiçi eğitim düzenlendi.

Clarivate firmasında çözüm danışmanlığı yapan Derya Soğuksu gerçekleştirilen seminerde, katılımcılara Web of Science’ın tarihçesi ve sahip olduğu veri tabanları hakkında bilgi verdi.

Web of Science platformu kapsamında pek çok veri tabanı bulunduğunu aktaran Soğuksu, Web of Science Core Collection’un 1964 yılından bu yana yayınlamaya başladığını ve 1980 yılından itibaren de üniversitelerin kullanımına açıldığını kaydetti.

Derya Soğuksu, söz konusu eğitimde atıf tarama motorunun nasıl kullanıldığına dair bilgiler de vererek, “Web of Science temelde bilimsel çalışmalar yürüten lisansüstü öğrenci ve akademisyenlere araştırma süreçlerinde yardımcı olmak amacıyla kuruldu” dedi.

Web of Science’ta çok farklı tarama imkânları bulunduğuna dikkat çeken Soğuksu, arama motorunun web ortamında atıf dizinlerini araştırmacıya sunmasının yanı sıra daha öncesinde ise kimler tarafından hangi konularda araştırmalar yapıldığına yönelik bilgiler sunduğunu da açıkladı.

Web of Science Core Collection’un toplamda dört dergi indeksinden oluştuğunu belirten Soğuksu, temel indekslerin Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index ve bunlarla birlikte dergi indeksi de olan Emerging Sources Citation Index olduğunu dile getirdi.

Derya Soğuksu, bilgilendirmenin ardından katılımcılara arama motorunda kullanılabilecek anahtar kelimelerin nasıl olması gerektiğinin altını çizerek, eş zamanlı olarak bir konu üzerinde de canlı uygulama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen eğitimde Soğuksu, verilerin üzerinde kıyaslama ve analiz yaparak, Web of Science’da 254 tane araştırma alanı bulunduğuna ve büyük araştırmalarda daha fazla eşitlik olduğunu kaydetti.

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27/10/2022 11:42