Weghorst için Manchester United iddiası
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golün ardından tribünlere el sallayarak kafaları karıştıran Weghorst için Manchester United iddiası gündeme geldi.
08/01/2023
Beşiktaş'ta Weghorst için Fransız basınından ilginç bir iddia geldi. Manchester United'ın Hollandalı'yı golcüyü devre arasında almak için girişimlerde bulunduğunu yazan Fransız basını, golcü oyuncunun transferinde aşama kaydedildiğini ve sona geldiğini belirtti.
Weghorst'un Kasımpaşa'ya attığı gol sonrası, Beşiktaş armasını göstererek yaptığı gol sevinci ayrılacağı şeklinde yorumlanmış, menajeri de bu iddiayı yalanlamıştı.