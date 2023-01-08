Weghorst için Manchester United iddiası

Beşiktaş'ta Weghorst için Fransız basınından ilginç bir iddia geldi. Manchester United'ın Hollandalı'yı golcüyü devre arasında almak için girişimlerde bulunduğunu yazan Fransız basını, golcü oyuncunun transferinde aşama kaydedildiğini ve sona geldiğini belirtti.

Weghorst'un Kasımpaşa'ya attığı gol sonrası, Beşiktaş armasını göstererek yaptığı gol sevinci ayrılacağı şeklinde yorumlanmış, menajeri de bu iddiayı yalanlamıştı.

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08/01/2023 11:43