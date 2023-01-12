Weghorst'un sözleşmesi feshedildi

Wout Weghorst, Beşiktaş ile yollarını resmen ayırıyor. Sözleşmesi feshedilen oyuncu bugün İstanbul'dan ayrılıyor.

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12/01/2023

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Weghorst'un sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor. Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken ve İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kiralamak istediği Hollandalı oyuncu, ayrılık konusunda Siyah Beyazlılar'da anlaştı. Beşiktaş oyuncunun sözleşmesihi feshetti. Golcü oyuncu, kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak. 

Beşiktaş, Weghorst'un sözleşme feshi nedeniyle kasasına 3 milyon Euro koyacak. Hollandalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Manchester United'la sözleşme imzalayacak.

Mayıs ayında Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Wout Weghorst, Siyah Beyazlılar'la 17 maça çıktı. Hollandalı, bu karşılaşmalarda sekiz gol atarken dört de asist yaptı. 

12/01/2023 13:09
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TAGS: Weghorst
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