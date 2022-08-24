West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, Chelsea forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Emerson'u kadrosuna kattı.

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24/08/2022

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West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı

İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'den transfer edilen 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transferi hakkında açıklamada bulunan Emerson, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve hazırım." ifadesini kullandı.

İngiliz medyası, West Ham United'ın, Emerson'un transferi için Chelsea'ye 15 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyeceğini iddia etti.

24/08/2022 09:43
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TAGS: West Ham United, Chelsea, Emerson
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