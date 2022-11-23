West Notifier, Dünya Çapında En İyi Uygulama Ödülü Aldı

Creditwest Bank’ın West Notifier uygulaması, Global Business Magazine tarafından dünya çapında hazırlanan Ödül Listesinde teknoloji kategorisinde Kıbrıs’tan ‘En İyi Uygulama’ ödülüne layık görüldü.

MAZHER ZAHEER: DÜNYADAKİ BANKACILIK UYGULAMALARI İLE YARIŞIR DURUMDAYIZ

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, West Notifier uygulaması yazılımını tamamen kendi bünyesindeki mühendisler ile yaptıklarını belirterek, bu uygulama ile şu anda herhangi bir ülkedeki bankacılık teknolojisiyle yarışabilecek konumda olduklarını belirtti.

Creditwest Bank olarak her zaman dijitalleşmeye önem verdiklerini ve vermeye devam edeceğini söyleyen Zaheer, geleneksel bankacılık içerisinde kalmayarak mobil bankacılığın yeni bir modeli olarak West Notifier uygulamasını ve diğer tüm dijital hizmetlerini sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Son 10 yıldır özellikle bankacılıkta dijitalleşmede altyapı ve insan kaynağına önemli yatırım yaptıklarını ifade eden Zaheer, özellikle pandemi ile birlikte bu süreci hızlandırdıklarını ekledi.

İlgili ödül konusunda bilgi veren Zaheer, BAE merkezli Global Business LLC.’in tüm Kıbrıs’tan yapılan başvurular arasında West Notifier uygulamasını ‘En İyi Uygulama’ seçerek bu ödüle layık gördüklerini belirtti.

WEST NOTIFIER UYGULAMASINDA NELER VAR?

West Notifier sayesinde Creditwest Bank bireysel ve ticari müşterileri hesap bakiyelerini görüntüleyebilir, anında fatura ödeyebilir, vadeli hesaplarından vade günü geldiğinde bildirim alabilir ve yatırım yapabilir, hesap ekstresi ve kredi kartı harcamalarını kolayca görüntüleyebilir.

YURT İÇİ/YURT DIŞI BANKALARINA PARA TRANSFERİ VE CARDPLUS BANKALARI ARASINDA 7 GÜN/24 SAAT PARA TRANSFERİ ARTIK MÜMKÜN

West Notifier sayesinde yurt içi/yurt dışı tüm para transferleri gerçekleşebilir, Cardplus Bankaları arasında para transferi ise 7 gün 24 saat anında yapılabiliyor.

Kurların sıkça hareketli olduğu bu dönemde West Notifier Döviz Kur Alarmı sayesinde kur dilendiği seviyeye geldiği zaman bildirim alabilir, döviz alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir, güncel mevduat faiz oranlarını öğrenebilir, kredi kartı kayıp veya çalıntı bildirimi yapabilir, kartı online alışveriş kullanımına açıp kapayabilir, dönem içi kredi kartı harcamaları uygulama içerisinden taksitlendirebilir.

Bireysel ve Ticari müşteriler kredilerini takip edebilir, ödeme planına erişebilir, taksit günü geldiğinde ödeme ile ilgili bildirim alarak ödeme işlemi kolayca gerçekleştirebilir.

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23/11/2022 15:25