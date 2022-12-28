West Notifier Uygulamasına 7/24 Para Transferi Özelliği Eklendi

Creditwest Bank’ın şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm bankacılık işlemlerini hızlı ve pratik olarak yapmayı sağlayan mobil uygulaması West Notifier’a yeni bir özellik daha eklendi. Artık Creditwest Bank bireysel ve ticari müşterileri Türkiye bankalarına saat ve yer farketmeksizin para transferi yapılabiliyor.

Creditwest Bank’ın merkezi İstanbu’lda olan Birleşik Ödeme Sistemi(BÖS) firması işbirliği ile gerçekleştirilen bu yenilik, Kuzey Kıbrıs bankaları arasında bir ilk olarak hayata geçirildi. İlgili işbirliğine Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Birleşik Ödeme Sistemi(BÖS) CEO’su İlker Sözdinler imza koyarak çalışmalar tamamlanmıştı.

Creditwest Bank müşterileri West Notifier içerisinde, para transferleri menüsünün altında bulunan 7/24 menüsüne giriş yaparak, yurt içi veya yurt dışı para transferi seçeneklerinden istedikleri işlemi istedikleri saat yapabilecek.

Creditwest Bank’ın kendi bünyesindeki mühendisleri tarafından tasarlanan West Notifier uygulamasına her geçen gün bir yenilik ekleniyor ve böylelikle tüm bankacılık işlemlerinin tek uygulamadan yapılması sağlanıyor. Türkçe, İngilizce ve Rusça dil seçeneği olan ve Creditwest Bank müşterileri tarafından severek kullanılan West Notifier uygulaması geçtiğimiz Kasım ayında Global Business Magazine tarafından dünya çapında hazırlanan Ödül Listesinde teknoloji kategorisinde Kıbrıs’tan ‘En İyi Uygulama’ ödülüne layık görülmüştü.

WEST NOTIFIER UYGULAMASINDA BAŞKA NELER VAR?

West Notifier sayesinde Creditwest Bank bireysel ve ticari müşterileri hesap bakiyelerini görüntüleyebilir, anında faturalarını ödeyebilir, vadeli hesaplarından vade günü geldiğinde bildirim alabilir ve yatırım yapabilir, hesap ekstresi ve kredi kartı harcamalarını kolayca görüntüleyebilir.

West Notifier kullanıcıları, kurların sıkça hareketli olduğu bu dönemde Döviz Kur Alarmı sayesinde kur dilendiği seviyeye geldiği zaman bildirim alabilir, döviz alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir, güncel mevduat faiz oranlarını öğrenebilir, kredi kartı kayıp veya çalıntı bildirimi yapabilir, kartı online alışveriş kullanımına açıp kapayabilir, dönem içi kredi kartı harcamaları uygulama içerisinden taksitlendirebilirler.

Ayrıca Bireysel ve Ticari müşteriler kredilerini takip edebilir, ödeme planına erişebilir, taksit günü geldiğinde ödeme ile ilgili bildirim alarak ödeme işlemi kolayca gerçekleştirebilirler.

Müşterilerin West Notifier uygulaması kullanılırken harcadığı internet datası Creditwest Bank tarafından karşılanıyor.

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28/12/2022 16:24