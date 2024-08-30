WhatsApp 26 telefon modelinde desteğini kesiyor

WhatsApp, bazı telefon modellerinden desteğini çekeceğini duyurdu. WhatsApp, belirlenen cihazların uygulamanın en son sürümleriyle çalışamayacağını ve kullanıcıların güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

WHATSAPP DESTEĞİ ALAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

WhatsApp uygulamasını desteklemeyecek telefon modelleri şöyle sıralandı:

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.