WhatsApp bildirimler yenileniyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor.

WhatsApp özelliklerini uygulama sürümleri indirilmeye açılmadan önce denemesiyle tanınan WABetaInfo sitesinin açıklamasına göre, iPhone kullanıcılarını ilgilendiren yeni sürümde iki önemli özellik kullanıma sunulacak.

Bunlardan birincisi fotoğraf ve video gibi medya dosyaları geldiğinde, ekran üzeri bildirimde bu dosyaların önizlemesinin görülebilmesi. Böylece ekran kilidini ve uygulamayı açmaya gerek kalmadan size gönderilen içerikleri görebileceksiniz.

Bu durum bazı kullanıcıların işine de yarayabilir. O an karşı taraf ile konuşmak istemeyebilirsiniz ancak gönderilen içeriği merak edip duruyorsanız bu özellik tam size göre.

İkinci özellik ise otomatik indirme seçeneklerinden görsel indirme kapalı olsa da, bildirim ekranından bu görselleri ve GIF dosyalarını indirebilmeyi sağlıyor. Ne kadar gerekli bir özellikle tartışılır ancak hiç olmamasından iyidir diyelim.

Bunların yanı sıra, Siri ile WhatsApp gruplarına mesaj göndermek de mümkün olacak. Tek yapmanız gereken göndermek istediğiniz mesajı Siri'ye söylemeniz, bu kadar. Güncelleme henüz beta aşamasında olduğundan ne zaman geleceği konusunda bir paylaşım yapılmış değil.