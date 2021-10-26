WhatsApp, bu cihazlarda kullanılamayacak: Son bir hafta!
Artık bu telefonlarda WhatsApp uygulamasını açamayacaksınız! İşte WhatsApp'ın desteğini sonlandıracağı o akıllı telefon modelleri...
26/10/2021
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca akıllı telefon için desteğini sona erdirecek. Facebook‘a ait platform, dünyada en fazla kullanıcıya sahip uygulamalardan biri. 2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp’ın, bünyesine kattığı yeni özellikleri biz de sizlerle paylaşıyoruz.
Zaman zaman gizlilik politikası ya da kısa süreli kesintiler nedeniyle eleştirilen uygulama hakkında yeni bir gelişme var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da platform, bazı akıllı telefonlara desteğini sonlandıracak. WhatsApp’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı o telefon modellerini hatırlayalım…
1 Kasım’dan itibaren bu telefonlarda WhatsApp açılmayacak!
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 1 Kasım’dan itibaren iOS ve Android cihazların bir kısmı uygulamaya erişemeyecek. Aşağıda sizin için listelediğimiz akıllı telefonlardan herhangi birini kullanıyorsanız, sohbetlerinizi 1 Kasım’dan önce yedeklemeniz faydalı olacaktır.
WhatsApp, Android 4.0.3 veya daha eski sürümlerle çalışan telefonlarda artık çalışmayacak. Aynı şekilde iOS 9 ya da daha eski sürümlere sahip iPhone cihazlar için de bu geçerli. Bu modeller arasında iPhone SE (1. Nesil), iPhone 6S ve iPhone 6S Plus da yer alıyor. Bunun dışında, Samsung, LG, Sony ve Huawei cihazlardan da birçok model listede.
Bu arada, aşağıdaki modellerin güncellenmesi halinde WhatsApp desteği devam edecek. Bu nedenle telefonunuzu en son sürüme güncellemelisiniz.
91mobiles‘in haberine göre, 1 Kasım’dan itibaren WhatsApp’ı desteklemeyecek telefon modelleri:
Apple
- iPhone SE
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
Samsung
- Galaxy Trend Lite
- Galaxy Trend II
- Galaxy SII
- Galaxy S3 mini
- Galaxy Xcover 2
- Galaxy Core
- Galaxy Ace 2
LG
- Lucid 2
- Optimus F7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus F5
- Optimus L5
- Best L5 2
- Optimus L5 Dual
- Optimus L3 II
- Optimus L7
- Optimus L7 II Dual
- Optimus L7 II
- Optimus F6 Enact
- Optimus L4 II Dual
- Optimus F3
- Optimus L4 II
- Best L2 2
- Optimus Nitro HD и 4X HD
- Optimus F3Q
ZTE
- Grand S Flex
- V956
- Grand X Quad V987
- Large Memo
Huawei
- Ascend G740
- Ascend Mate
- Ascend D Quad XL
- Ascend D1 Quad XL
- Ascend P1 S
- Ascend D2
Sony
- Sony Xperia Miro
- Sony Xperia Neo L
- Xperia Arc S
1 hafta içerisinde sohbetleri Android’de Google Cloud‘a ve iOS’ta iCloud‘a yedeklemeniz sizin için iyi olacak. Çünkü yeni bir cihaza geçtiğinizde mesajları ve medyayı geri yükleyebilirsiniz.