WhatsApp, bu cihazlarda kullanılamayacak: Son bir hafta!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca akıllı telefon için desteğini sona erdirecek. Facebook‘a ait platform, dünyada en fazla kullanıcıya sahip uygulamalardan biri. 2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp’ın, bünyesine kattığı yeni özellikleri biz de sizlerle paylaşıyoruz.

Zaman zaman gizlilik politikası ya da kısa süreli kesintiler nedeniyle eleştirilen uygulama hakkında yeni bir gelişme var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da platform, bazı akıllı telefonlara desteğini sonlandıracak. WhatsApp’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı o telefon modellerini hatırlayalım…

1 Kasım’dan itibaren bu telefonlarda WhatsApp açılmayacak!

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 1 Kasım’dan itibaren iOS ve Android cihazların bir kısmı uygulamaya erişemeyecek. Aşağıda sizin için listelediğimiz akıllı telefonlardan herhangi birini kullanıyorsanız, sohbetlerinizi 1 Kasım’dan önce yedeklemeniz faydalı olacaktır.

WhatsApp, Android 4.0.3 veya daha eski sürümlerle çalışan telefonlarda artık çalışmayacak. Aynı şekilde iOS 9 ya da daha eski sürümlere sahip iPhone cihazlar için de bu geçerli. Bu modeller arasında iPhone SE (1. Nesil), iPhone 6S ve iPhone 6S Plus da yer alıyor. Bunun dışında, Samsung, LG, Sony ve Huawei cihazlardan da birçok model listede.

Bu arada, aşağıdaki modellerin güncellenmesi halinde WhatsApp desteği devam edecek. Bu nedenle telefonunuzu en son sürüme güncellemelisiniz.

91mobiles‘in haberine göre, 1 Kasım’dan itibaren WhatsApp’ı desteklemeyecek telefon modelleri:

Apple

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Best L2 2

Optimus Nitro HD и 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Large Memo

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Sony

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

1 hafta içerisinde sohbetleri Android’de Google Cloud‘a ve iOS’ta iCloud‘a yedeklemeniz sizin için iyi olacak. Çünkü yeni bir cihaza geçtiğinizde mesajları ve medyayı geri yükleyebilirsiniz.

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26/10/2021 11:35