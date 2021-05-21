WhatsApp çok seveceğiniz bir özelliği test ediyor!

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, telefon numaraları arasında sohbetleri aktarma yeteneğini test ediyor. Bu özelliği çok seveceksiniz.

Yakın zamanda WhatsApp'ın, kullanıcıların sohbetlerini Android ve iOS akıllı telefonlar arasında aktarabilecekleri bir özellik geliştirdiği keşfedildi. Şirketin şimdi de telefon numaraları arasında sohbet aktarımına izin vererek bu özelliği genişleteceği ortaya çıktı.

Telefon numaraları arasında sohbetleri aktarabileceksiniz!

Sızdırılan ekran görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, sohbetlerinizi bir numaradan diğerine aktarma yeteneği, yalnızca kullanıcı WhatsApp hesabına yeni bir numara bağladığında kullanılabiliyor. Aktarma işlemi ile medya dahil numaralar arasında sohbetleri tamamen diğer telefona gönderilebiliyor.

Bu özellikte dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, numaranızı değiştirme işleminin sohbet geçmişinizi taşıma işleminden önce başlanması olacak. Yani ilk işlemi atlarsanız, sohbetlerinizi yeni bir numaraya taşıyamayacaksınız.

Yeni değişiklikler, yalnızca iOS ve Android ekosistemleri arasında akıllı telefon değiştiren kullanıcılara değil, aynı zamanda numaralarını değiştirenlere de fayda sağlayacak. Özelliğin herkes için kullanıma sunulacağı tarih şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen yaz aylarında güncelleme ile telefon numaraları arasında aktarım yapma özelliği kullanıma sunulacaktır.

Türkiye'de yeni gizlilik politikasını yürürlüğe koymayacak olan WhatsApp'ın bu süreçte birçok yeniliğe imza attığına şahitlik ettik. Popüler mesajlaşma platformunun önümüzdeki dönemde sunacağı yenilikler merakla bekleniyor. Rakipleri Telegram ve Signal'in gerisinde kalmamak isteyen ve müşterilerini de rakiplerine kaptırmak istemeyen WhatsApp bakalım daha başka ne gibi özellikler sunacak?

Peki, sizin WhatsApp'ta eksikliğini çektiğiniz bir özellik var mı? Mesala şu özellik olsa daha iyi olur dediğiniz? Varsa gelin yorumlarda bunları belirtelim.

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21/05/2021 17:35