WhatsApp duyurdu: Bu telefonlarda çalışmayacak

Hali hazırda en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni güncellemesinin eski İOS ve Android telefonlarda kullanılmayacağını açıkladı.

WhatsApp, 1 Kasım itibari ile bir dizi eski akıllı telefonda çalışmayacak.

WhatsApp, teknolojiyle çok ilgili olmayan ve eski telefonunu yıllarca kullananlar için kötü haberi verdi.

HANGİ TELEFONLARDA KULLANILMAYACAK?

1 Kasım’dan itibaren 43 akıllı telefon modelinde, şifreli mesajlaşma servisini kullanarak mesaj ve resim gönderme veya görüntülü arama yapma özelliğini kaybedecek. Android 4.0.4 veya daha eski bir sürümün yüklü olduğu akıllı telefon modelleri, iOS 9 veya önceki bir sürümün yüklü olduğu iPhone’lar bu kapsamda WhatsApp’ın çalışmayacağı modeller arasında yer alıyor.

Bu, aşağıdaki telefon modellerinin uygulamaya erişimini kaybedeceği anlamına geliyor:

Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

Sony Xperia

Huawei Ascend Mate and Ascend D2

Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus

WhatsApp, bu yıl kaybolan mesajlar, birleştirilebilir grup çağrıları ve çıkartmalar gibi tonlarca yeni özelliği bünyesine kattı. Uygulamanın hala güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak için bu eski telefonlara yönelik desteğin aşamalı olarak kaldırıldığı iddia ediliyor.

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02/09/2021 17:41