WhatsApp etkisi: Telegram kullanıcı sayısında rekor kırdı

Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar sonrası pek çok kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi. O uygulamalardan birisi olan Telegram kullanıcı sayısında rekor kırdı.

Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

Kısa sürede tepki çeken karar sonrası pek çok kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi. O uygulamalardan birisi olan Telegram kullanıcı sayısında rekor kırdı. Telegram son 72 saatte 25 milyon yeni kullanıcıya ulaştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, “Son 72 saatte 25 milyon yeni kullanıcıya eriştik. Yarım milyar aktif kullanıcı ile Telegram, mahremiyet ve güvenliğe adanmış bir iletişim platformu arayanlar için en büyük sığınak haline geldi.” dedi.

Durov, "Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. Bu, her gün 1,5 milyon yeni kullanıcının kaydolduğu geçen yıla kıyasla önemli bir artış." ifadelerini kullandı.

Ancak WhatsApp’ın yerine kullanabileceğiniz tek alternatif Telegram değil. İşte WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi mesajlaşma uygulamaları...

Signal

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

iMessage

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.

Line

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

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Viber

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.

BİP

Anlık mesajlaşma uygulaması BİP kullanıcılarına aynı zamanda grup şeklinde de sohbet etme imkanı veriyor. Uygulama aynı zamanda kullanıcılarına HD kalitede görüntülü sohbet etme olanağı da veriyor.

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13/01/2021 11:14