Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile görsel içeriklerin paylaşıldığı Instagram ve Facebook uygulamasına saat 18.30 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor.

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor.

İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram’a girmekte sorun yaşarken, dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi.

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04/10/2021 19:01