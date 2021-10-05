WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki sorunun nedeni açıklandı

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerce erişim sorunu yaşandı. Uygulamalar, 6 saatten fazla süren kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu. Şirket, erişim sorununun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını doğruladı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saat devam eden problemin giderildiği bildirildi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

Şirket, erişim sorununun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını doğruladı

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2021 08:41