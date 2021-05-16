Whatsapp gizlilik sözleşmesi için süre doldu

WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesi için verilen süre bugün itibariyle doldu. Whatsapp'ı kullanmak isteyenler gizlilik sözleşmesini kabul etmediklerinde uygulamanın özelliklerinden sınırlı olarak yararlanacak ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacak. Whatsapp'ın yaptığı son açıklama "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" şeklinde oldu.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıktı. Konu hakkındaki tepkiler ve sanal göç sonrasında WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs’a ertelemişti. Ertelen tarihin dolmasıyla birlikte, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların uygulamayı sınırlı olarak kullanabilecek.

WHATSAPP’TAN YENİ AÇIKLAMA

Facebook'un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp'ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili şirketten açıklama geldi.

WhatsApp'ın açıklamasında “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP'DA NE OLACAK?

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan WhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağıyla ilgili son günün 15 Mayıs olduğu ve bu tarihten sonra hala sözleşmeyi kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı belirtildi.

İlk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.

MADDE MADDE YAŞANACAKLAR

* 15 Mayıs’tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak.

* Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.

* Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz.

* Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.

* Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp’ı kullanamayacaksınız.

NE OLMUŞTU?

* WhatsApp tarafından açıklanan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Veriler Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak.

* WhatsApp gizlilik sözleşmesi değişikliği' sebebiyle Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.

* Rekabet Kurumu tarafından Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullar ile ilgili olarak, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir kararı alındı.

* Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin 15 Mayıs’a ertelediğini duyurmuştu.

*WhatsApp bu süreçte de ‘ortalıktaki hatalı bilgileri düzeltmeye yönelik çalışma yapacaklarını’ söyledi.

* İngiltere Parlamentosu’nun İçişleri Komitesi’yle paylaşılan verilere göre Ocak ayının ilk üç haftasında Signal dünya genelinde 7.5 milyon kullanıcı, Telegram da 25 milyon kullanıcı kazandı.

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16/05/2021 10:05