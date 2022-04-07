WhatsApp gruplara anket seçeneği getiriyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlarda altı yeni özelliği birden duyurdu. Şirket grup sohbetlerinde anket seçeneği üzerinde çalışıyor. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...
07/04/2022
WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.
Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.
Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.
GRUP ANKETİ GELİYOR
WhatsApp rakibi Telegram'da olan bir özellik geliştirdi. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği geliyor.
iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.
Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.