WhatsApp iPhone'lar için yenilendi

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, grup sohbetlerini yeniledi. Platform grup yöneticilerinin yetkilerini artırdı.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp bu sefer iPhone'a özel yeni özelliklerini kullanıma sundu.

Haziran ayı başında Android kullanıcıları için WhatsApp grup ayarlarını yenileyen WhatsApp yeni güncellemesi ile bu yenilikleri iPhone versiyonuna da getirdi.

Söz konusu yenilikler bir süredir WhatsApp'ın yoğun mesai harcadığı grup yöneticileri odaklı. Başka bir deyişle WhatsApp bu güncelleme ile grup yöneticilerinin yetkilerini artırmaya devam ediyor.

Platforma entegre edilen yeni özelliklerden en dikkat çekeni sadece grup yöneticilerinin bir gruba mesaj gönderme yetkisine sahip olması.

Yönetici olmayanların mesajları hala okuyabileceğini ve Yöneticiye Mesaj Gönder seçeneği ile özel olarak yanıt verebileceğini de belirtelim.

Yöneticiler diledikleri zaman grup sohbetini mesajlara ve dosya gönderimine kapatabiliyorlar.

Grup sohbete kapalı olduğunda üyeler, mesaj yazamayacaklarına dair bir uyarı ile karşılaşıyorlar. Sohbet kapalı olduğunda üyeler grup sayfası üzerinden doğrudan yöneticiye mesaj atabiliyorlar.