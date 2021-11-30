WhatsApp, kendi sticker'larınızı oluşturmanıza izin verecek

WhatsApp web üzerinden artık kendi sticker'larınızı oluşturabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey bir çıkartma eklemeyi seçmek.

Dilerseniz düzenleme için özel bir resim yükleyebilirsiniz. Emoji veya metin ekleyebilir, resimleri kırpabilir, arka planları kesebilir ve hatta mevcut WhatsApp etiketlerini üstüne yapıştırabilirsiniz.

WhatsApp çıkartmaları oluşturmak için uygulamaların mevcut olduğu mobil cihazlardan yararlanıyorsanız bu özelliğin size bir faydası olmayacaktır.

Mobil kullanıcıları genelde üçüncü bir uygulama kullanarak diledikleri sticker’ları oluşturuyorlar. Ancak artık web kullanıcıları için de bir seçenek mevcut. Bilgisayarda WhatsApp kullanımı fazlasıyla arttığından şirket web uygulaması için de farklı özellikler sunmaya özel gösteriyor.

Şirket son dönemlerde çoklu cihaz desteğini sunarak kullanıcılara büyük bir kolaylık sağladı. Buna göre artık telefonunuza internet olmasa dahi web üzerinden uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamanın web sürümü daha fazla özellik alarak güncellenmeye devam edecek. Şirket ayrıca mesaj silme özelliğiyle de ilgili bir güncelleme sundu.

Buna göre artık dileyenler eskiden atılmış olan mesajları dahi silebilecek. Henüz beta aşamasında olan bu özellik sayesinde artık mesajları silmek için verilen kısa süre genişletilmiş olacak. Özelliğin ne zaman geniş bir sürümle sunulacağı ise belli değil.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 18:56