Whatsapp rakiplere fark attı

Ajans Press, mesajlaşma uygulamaları ile alakalı basına yansıyan haberleri inceledi. En popüler küresel mobil mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp olurken, ikinci sırada onu Facebook Messenger takip etti.

WhatsApp bu yıl da birinciliği elden bırakmadı. Popüler küresel mobil mesajlaşma uygulaması, bu sene 2 milyar kullanıcıya ulaştı. İkinci sırada onu Facebook Messenger takip etti.

Medya takip kurumu Ajans Press, mesajlaşma uygulamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl WhatsApp ile alakalı basına 10 bin 825 haber yansıdı. Messenger ile ilgili çıkan haber adedi ise bin 309 adet oldu. WhatsApp açık ara farkla rakiplerinden önde yer alırken, onu 1 milyar 300 milyon ile Facebook Messenger, 1 milyar 206 bin ile WeChat, 648 milyon ile QQ, 433 milyon ile Snapchat, 400 milyon ile de Telegram takip etti.

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25/12/2020 18:19