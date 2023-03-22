WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

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22/03/2023

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WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.
Kurul, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

22/03/2023 14:18
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TAGS: WhatsApp, Meta,
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