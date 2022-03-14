WhatsApp Web kullanıcıları için yeni özellik

Meta, WhatsApp Web kullanıcıları için kod doğrulama özelliği sunmaya başladı. Bu anlamda şirket WhatsApp Web güvenliğini artırmanın peşinde.

WhatsApp, beta sürümleriyle yeni özellikler sunmaya devam ederken Meta yeni bir WhatsApp özelliği ile karşımıza çıktı. Buna göre Meta, WhatsApp Web kullanıcıları için güvenli bağlantı endişeleri için önemli bir adım attı. Meta, kendi blogunda konu hakkında oldukça detaylı bir makale yayınladı. Peki ama WhatsApp Web için kod doğrulama özelliği nedir ve nasıl çalışır?

WhatsApp Web kullanıcıları için kod doğrulama özelliği geldi

Pandemiyle birlikte değişen internet alışkanlıkları WhatsApp kullanıcıları için de bazı alışkanlıkları değiştirmeye başladı. Son iki yılda WhatsApp Web kullanıcı sayısında yaşanan artış sonrası Meta, bu platformda güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Bu anlamda Meta, WhatsApp Web sürümü için Cloudflare ile özel bir kriptografik doğrulama sağlayan bir tarayıcı eklentisi hazırladı. Bu WhatsApp Web tarayıcı eklentisi, bağlantınızın güvenli olup olmadığını denetlemeye yarıyor. Bildiğiniz gibi WhatsApp, sürekli WhatsApp Web kullananlar için bir yenilik yapmış ve karekodla sürekli giriş yapmaya son vermişti. Ancak bu yöntem daha hızlı şekilde bağlanmayı sağlasa da bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

WhatsApp, bir dönem yeni kullanıcı sözleşmesi ile tepki çekmiş olsa da uçtan uca şifreleme özelliği sunan az sayıda mesajlaşma uygulamasından biri. Uygulama tarafında üçüncü taraf bir uygulamanın erişimini kısıtlayan Meta, WhatsApp Web tarafında ise endişeleri gidermek için bu adımı attığını açıkladı. Bu anlamda tarayıcı üzerinde yapılan görüşmeler şifrelense de bağlantının ne kadar güvenli olduğu bu mesajlaşmanın gizliliği açısından önemli.

WhatsApp Web kod doğrulama özelliği nasıl çalışıyor?

WhatsApp Web kodu doğrulama özelliği ise, bağlantınızın ne kadar gizli ve güvenilir olduğunu ölçmeye yarayan bir tarayıcı eklentisi. Bu eklenti, WhatsApp Web her açıldığında çalışıyor ve bağlantınızın güvenilir olup olmadığını renklerle ve simgelerle anlatıyor.

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14/03/2022 17:36