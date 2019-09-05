WhatsApp Web'e karanlık mod

Uzun zamandır beklenen beklenen WhatsApp özelliklerinden biri olan karanlık mod sonunda kullanıma açıldı. Fakat WhatsApp'ın kendi yayınladığı bir güncelleme ile değil. 3. parti yazılımcılar tarafından geliştirilen mod sayesinde artık WhatsApp Web'i karanlık modda kullanabileceğiz.

Mobil ve masaüstü kullanıcılarının uzun zamandır heyecanla beklediği WhatsApp karanlık mod masaüstü kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

WhatsApp tarafından beklediğimiz güncelleme, 3. parti yazılım geliştiriciler tarafından tasarlandı ve kullanıma açıldı.

Bu nedenle yüklemeniz doğrultusunda kişiler verilerinizin çalınabileceği gerçekliğini göz önünde bulundurmanızı hatırlatalım.

m4heshd isimli bağımsız bir geliştirici, Github'da Windows ve Mac işletim sistemi olan bilgisayarlar için paket yayınladı.

Yazılımın NodeJS kullandığını ve geliştiriciye göre herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını belirtelim. Fakat biz yine de 3. parti uygulamaların güvenliğinden endişe duymanız gerektiğini belirtelim.

Yazılım yalnızca WhatsApp Web'in arayüzünden sorumlu olan dosyalar içerisinde değişiklik yaparak karanlık moda geçilmesini sağlıyor.

WhatsApp Web Karanlık mod nasıl yüklenir?

Windows ve Mac için gerekli dosyaları indirin.

WhatsApp Web uygulamasını Windows Mağazası/App Store üzerinden indirin ve açın. (MacOS işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa, güvenlik uyarısı alabilirsiniz. Ayarlar bölümünden izin vermeniz gerekebilir.

Karanlık mod için indirdiğiniz WADark dosyasını açın.

Dosyayı çalıştırdıktan sonra karanlık mod aktif olacak.

WhatsApp Web karanlık modu kaldırmak için WADark klasörünü silmeniz yeterli