WhatsApp yeni özellikler için harekete geçti

Dünyanın önde gelen mesajlaşma platformu WhatsApp, bünyesine her geçen gün yeni özellikler katıyor.

WhatsApp, başta Topluluklar olmak üzere birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor! Bu özellikler neler, işte detaylar…

Uygulama, sık sık getirdiği yeni özellikler sayesinde kullanıcılarına daha rahat bir kullanım alanı sağlıyor. Bu çeşitli yenilikler kişilerin birbiri ile olan etkileşimini arttırıyor ve daha fazla kişiyi kendine çekiyor.

Yakın zamanda Topluluklar özelliğini test eden platform, şimdi bunu nasıl daha yararlı hale getirebileceğini planlıyor. Sosyal medya uygulamaları, başka platformlardan olan özellikleri sık sık kendilerine de getiriyor. Bu durum da hesapların daha fonksiyonlu hale gelmesini sağlarken, gittikçe birbirlerine benzemesine de neden oluyor.

WhatsApp Topluluk özelliği nedir ve ne işe yarayacak

Haberi yapılan, hatta test edilen WhatsApp – Topluluklar fonksiyonu uzun süredir kullanıcılar tarafından bekleniyor. Çünkü yeni özellik, büyük oranda insanı etkileyecek ve işlerini kolaylaştıracak. Topluluklar sayesinde grup yöneticileri, tek bir topluluk evi altında tüm grupları takip edip, gruplar arasında gezecek ve düzenleyecek.

Topluluklar sayesinden birçok gruba yöneticilik yapan iş sahipleri, marka yöneticileri veya bir okula ve kursun başındaki insanlar rahatlayacak. Yöneticiler, üyeleri Topluluk Davet Bağlantısı aracılığıyla gruba ekleyecek. Şu an üzerinde çalışılan özelliğin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.

Üzerinde çalışılan diğer yeni özellikler

Whatsapp Topluluklar özelliğinin yanında birçok yeni niteliğin de üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki kurşun kalem kullanımı. Üzerinde çalışılan kurşun kalem özelliği, artık kullanıcıların farklı kalemler sayesinde fotoğrafların ve videoların üzerini çizip düzenleyecekler. Şimdilik tek bir kalemi olan haberleşme uygulaması çeşitliliği arttıracak görünüyor.

Diğer yeni özellik ise üzerinde uzun süredir çalıştıkları ve yakın zamanda çıkması beklenen bir özellik. WhatsApp’tan mesaj bildirimi gelince bildirim çubuğunda an sadece ileten kişinin adı ve mesajı yazıyor. Fakat kısa zamanda gelmesi beklenen özellik sayesinde artık bildirim çubuğunda mesajı ileten kişinin profil fotoğrafı da görünecek.

Bir diğer ve üzerinde çalışıldığı bilinen son özellik ise sesli not ön izleme özelliği. Sesli mesaj gönderirken bazen kendi sesimizi beğenmiyoruz ya da istediğimizi tam olarak anlatamıyoruz. Bu yüzden kullanıcılar internetini kapatıp sesli mesajlarını dinliyor ve kendi onaylarından geçirip yolluyorlar. Fakat yeni fonksiyon sayesinde artık uzun sürede bunu yapmaya gerek kalmayacak. Önceden gözden geçirip yollayacaklar.

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18/02/2022 20:11