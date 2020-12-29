WhatsApp yeni yılda milyonlarca telefonda çalışmayacak

Eski Android ve iPhone 4’ten daha eski telefon kullanan WhatsApp aboneleri, 1 Ocak 2021’den itibaren bu uygulamayı ya kullanamayacak ya da kullanırken sorun yaşayacak.

Facebook çatısı altında yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple tarafından 2015 yılında piyasaya sunulan işletim sistemi İOS 9 için desteğini durduruyor. Daha eski bir cihaza sahip olan Apple dışı kullanıcılar da cihazlarının hala Android 4.0.3 çalıştırması durumunda etkilenecek.

Eski cihazlar için desteği durdurma işlemi, firmaların düzenli bir taktiği olarak gösteriliyor. iOS 9, iPhone 4’ün alabileceği son yazılım güncellemesiydi. Apple son olarak, Eylül 2020’de iOS 14’ü piyasaya sürdü. WhatsApp’ın telefonda çalışmasını sağlamak için 4S, 5, 5S, 5C, 6 ve 6S gibi modellerin tümü güncellenebiliyor. Android 4.0.3, 2011’de piyasaya sürülmüştü.

2 MİLYAR KULLANICISI VAR

WhatsApp, 2 milyar kullanıcısıyla dünyanın en popüler uygulamalarından biri. WhatsApp, ucuz ve eski akıllı telefonların hala yaygın olduğu yerlerde dünya çapında popüler bir seviyede.

WhatsApp’larına erişimi kaybetmekten endişe duyan kullanıcıların, iOS 9 veya Android 4.0.3 çalıştırıp çalıştırmadıklarını öğrenmek için telefonlarının ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor.

Daha yeni yazılımları çalıştırmak için güncellenemeyen telefonlar için, uygulama 2021’in ilk günü düzgün çalışmayı durduracak. Bu kullanıcıların, sohbetlerine ve içeriklerine erişimi kaybetmemek için ya kayıtlarını dışa aktarmaları ve mesajlarını kaydetmeleri ya da telefonlarını yükseltmeleri gerekecek.

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29/12/2020 11:14