Whatsapp'a bir güncelleme daha!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

2020 yılında reklamlara ev sahipliği yapacak olan WhatsApp durumları özelliğinin günde 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Görünen o ki Facebook bu alanın erişeceği alanı artırmak için şimdiden yoğun bir mesai harcamaya başlamış durumda.

Hala test aşamasında olan yeni özellik ile WhatsApp durum güncellemeleri Facebook Hikayeler ile paylaşılacak.

Söz konusu özelliğin önümüzdeki dönemde hem iOS hem de Android uygulamalarına gelmesi bekleniyor.