Whatsapp'a merakla beklenen özellik geliyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, en aktif kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması unvanını koruma hedefiyle hareket eden WhatsApp, şu anda test aşamasında olan yeni özelliğini duyurdu.

İlk olarak iOS 24.1.10.72 güncellemesiyle WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan bu özellik, uygulama içinde çıkartmaları düzenleme olanağı tanıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan çıkartma oluşturma ve düzenleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.

Son WhatsApp beta 2.24.6.5 güncellemesinde ise Google Play Store üzerinden Android kullanıcılarına sunulan çıkartma düzenleme özelliği, bazı beta test kullanıcıları tarafından keşfedildi. WhatsApp, ekran görüntüsünde görülebileceği gibi, görüntülerden çıkartma oluşturmak için özel bir araç sunuyor.

Whatsapp'ta nasıl çıkartma oluşturulur?

Çıkartma klavyesine erişmek ve "oluştur" seçeneğini seçmek ya da doğrudan bir görüntüyü açarak taşma menüsüne ulaşmak ve "etiket oluştur" seçeneğini seçmek sayesinde, artık bir görüntüden çıkartma oluşturmak oldukça kolay. Ayrıca kullanıcılar, mevcut bir çıkartmayı düzenlemek için "çıkartmayı düzenle" seçeneğini kullanabilecekler.

Bu özellik, şu anda WhatsApp beta versiyonunu kullanan bazı beta test kullanıcılarının erişimine açıldı. Önümüzdeki haftalarda, daha fazla kullanıcının bu özelliği kullanabilmesi bekleniyor.