WhatsApp'a yapay zeka özelliği

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15/08/2023

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WhatsApp'a yapay zeka özelliği

WhatsApp, kullanıcıların isteklerini belirttiği kısa metinlerden yapay zeka desteğiyle çıkartmalar oluşturmasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Böylelikle artık yapay zekanın oluşturduğu çıkartmalar kullanılabilecek.

WhatsApp, kullanıcılarının yazdıkları metne dayalı olarak bir çıkartma oluşturmasına olanak tanıyan yeni yapay zeka destekli çıkartmaları test ediyor.

WhatsApp'ın bu özellik için hangi üretken yapay zeka modelini seçtiğinin net olmadığı, WABetaInfo'nun raporunda yalnızca çıkartmaların "Meta tarafından sunulan güvenli bir teknoloji" kullanılarak oluşturulduğu belirtiliyor.

Bu özellik, Midjoureny veya OpenAI'nin DALL-E modellerinin yalnızca metne dayalı görüntüler oluşturmasına benzer şekilde çalışacak gibi duruyor.

WhatsApp'ın bu özelliğini, arkadaşlarınızla veya gruplarınızla çıkartma olarak paylaşabileceğiniz basit ve kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturmak için kullanabileceksiniz.

Platform uygunsuz ya da zararlı çıkartmaları bildirme olanağına sahip, ancak burada yapay zeka modeli için nasıl bir koruma yöntemi olacağı ise bilinmiyor.

Henüz Android beta testçileri tarafından test edilen bu özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılar için erişilebilir olması bekleniyor.

15/08/2023 20:54
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TAGS: WhatsApp’a yapay zeka özelliği
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