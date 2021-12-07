WhatsApp'a yeni güncelleme

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a konuşmaların belirlenen bir süreç sonrasında otomatik olarak silinebilmesi imkanı veren ‘kaybolan mesajlar’ için iki yeni seçenek ekliyor.

WhatsApp’a gelecek yeni özellikle konuşmalardaki mesajlar kullanıcı tarafından belirlenecek süreç sonunda kendi kendini imha edecek. Güncelleme ile mesajların kaybolması için 7 gün seçeneğinin yanı sıra 24 saat ve 90 gün seçenekleri de eklendi. Böylelikle mesajların ömrü artık isteğe göre 24 saat, 7 gün veya 90 gün sürebilecek. İstenmediği takdirde bu özellik tamamen kapatılabiliyor.

Bu sayede eski mesajların silinmesi sayesinde kullanıcıların mahremiyetinin daha fazla korunması amaçlanıyor.

‘Kaybolan mesajlar’ özelliği ayrıca tüm yeni sohbetlerde otomatik olarak aktifleşecek şekilde ayarlanabilecek. Bütün rehberde tek tek işaretleme yapmak yerine tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.

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07/12/2021 10:34