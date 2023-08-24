Whatsapp'a Yeni Güncelleme

WhatsApp nihayet akıllıca bir isim ya da herhangi bir isim bulmadan grup sohbetleri oluşturulmasına izin verecek.

Kullanıcılar bunun yerine sadece bir grup oluşturacak daha sonra bu grup katılan kişilere göre kendi kendini adlandıracak.

WhatsApp, aracın "acele bir grup kurmanız gerektiğinde veya aklınıza bir grup konusu gelmediğinde" faydalı olacağını öne sürüyor.

Bu özellik 6 kişiye kadar olan grup sohbetlerinde kullanılabilecek.

Grup isimleri grupta bulunanlara göre dinamik olarak değişecek. Grup adı, kişilerin telefonlarına nasıl kaydedildiğine bağlı olarak, içindeki her kullanıcı için farklı görüntülenecek.

Bir kişi, o kişinin kayıtlı olmadığı kişilerin bulunduğu bir gruba eklenirse, bunun yerine telefon numarası görünecek.

Mark Zuckerberg bu özelliği Facebook üzerinden duyurdu. Zuckerberg, yeni grupların nasıl görüneceğine dair bir resim paylaşarak, "Bu özellik başka bir ad bulmak istemediğinizde sohbette kimlerin olduğuna göre adlandırarak WhatsApp gruplarını oluşturmanızı kolaylaştırıyor" diye yazdı.

Meta, özelliğin "gelecek birkaç gün içinde küresel ölçekte" kullanıma sunulacağını açıkladı.

Bu, son haftalarda WhatsApp'a eklenen bir dizi küçük değişiklikten biri. Son olarak, grup içinde gönderilen fotoğrafların boyutunun küçülmesine neden olan büyük bir sorun da giderildi.

Şirket, sadece tanımlayarak yeni çıkartmalar oluşturmak için üretici yapay zekanın eklenmesi de dahil diğer özellikler üzerinde de sessizce çalışıyor.