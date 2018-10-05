WhatsApp'a yeni rakip: BiP

Turkcell, Türkiye'de hızlı büyüyen mesajlaşma uygulaması BiP ile dünyaya açılıyor. WhatsApp, Messenger ve WeChat gibi uygulamalara rakip olacak firmanın ilk yıl hedefi 25 milyon abone.

Dünyaca ünlü mesajlaşma servisi WhatsApp'a Türk rakip geliyor. Amerika'da reklam kampanyasına başlayan Turkcell'in BiP uygulamasının ilk hedefi 25 milyon kişiye ulaşmak. İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanyaya hazırlanan BiP'in kullanıcı sayısını bir yılda beşe katlayacaklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "BiP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York'tan başlatıyoruz" dedi.

MESAJLAŞMADA BÜYÜME % 83.8

Araştırmalara göre birçok ülkede e-mail trafiği daralırken sosyal ağlar ve mobil mesajlaşma artıyor. 2013-2017 arası e-mail kullanım artışı yüzde 87'den yüzde 72'ye düştü. Mobil mesajlaşmada ise büyüme 2013'te yüzde 40.2 iken 2017'de bu rakam yüzde 83.8'e çıktı. Buna bir de kurumsal firmalara yönelik ürünler eklenince rakamın daha da hızlı artacağına kesin gözüyle bakılıyor. BiP'in yanı sıra fizy, TV+, Dergilik ve diğer uygulamalarıyla da dijital ihracat yapacaklarını söyleyen Terzioğlu, "Yerli ürünlerle 120 milyonu yakaladık. Hedefimiz 3 yılda 1 milyara çıkmak" diye konuştu.

YERLİ NAVİGASYON YOLDA

Sabah'ta yer alan habere göre Turkcell, yerli arama motoru Yaani'nin ardından, yerli navigasyon uygulamasını da hayata geçirecek. Terzioğlu, Kopilot uygulaması ile sürüş bilgilerini ölçen bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Aracınızı oğlunuza, kızınıza verdiğinizde hız limiti koyabiliyorsunuz. Son 10 yıldır üretilen her araçta kullanmak mümkün. Yerli navigasyon servisimizi yakında pazara sunacağız" dedi.