WhatsApp'ı konuşturacak özellik geliyor

Yapay zeka, teknoloji dünyasında devrim yaratmaya devam ederken, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da bu trende ayak uyduruyor.

WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için yapay zeka teknolojisini platforma entegre ediyor. Meta’nın 2023 Kasım ayında duyurduğu yapay zeka projesi Meta AI, WhatsApp’a yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

Play Video

WhatsApp'a dair en son yenilikleri paylaşan WABetaInfo'nun raporuna göre, Meta AI aracılığıyla WhatsApp’ta yapay zeka destekli sesli sohbet modu geliyor.

CHATBOT İLETİŞİMİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Google Play Store’da yayınlanan son Android beta sürümü (2.24.18.18) ile ortaya çıkan bu yenilik, kullanıcıların farklı ses seçenekleri arasından tercih yapabilmesine olanak tanıyacak. Böylece, yazılı iletişim yerine sesli komutlarla chatbotlarla etkileşim mümkün olacak.

Sohbet ekranında yer alacak Meta AI simgesi ile etkinleştirilebilecek bu özellik, karşı tarafın da yapay zeka destekli bir sürüme sahip olması durumunda kullanılabilecek.

Uzmanlara göre, bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcıları için daha etkili ve hızlı bir iletişim deneyimi sunacak. Meta AI entegrasyonu, WhatsApp'ta iletişimi yeniden tanımlarken, dijital sohbetlerin geleceğini de şekillendirecek.

BAZI MODELLER İÇİN WHATSAPP DÖNEMİ SONA ERDİ

WhatsApp, bazı telefon modellerinden desteğini çekeceğini duyurdu. WhatsApp, belirlenen cihazların uygulamanın en son sürümleriyle çalışamayacağını ve kullanıcıların güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

WHATSAPP DESTEĞİ ALAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

WhatsApp uygulamasını desteklemeyecek telefon modelleri şöyle sıralandı:

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.