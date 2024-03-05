WhatsApp’ın bilinmeyen özellikleri açıklandı!!!

Dünyanın dört bir yanından kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp’ta merak konusu olan silinen mesajları geri getirebilirsiniz. “Peki,nasıl?” diyorsanız eğer WhatsApp’ın pek bilinmeyen gizli özelliği işte sizlerle...

En popüler online mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip olmasına rağmen, birçok kullanıcı tarafından pek bilinmeyen bazı gizli özelliklere sahip. Bu özellikler kullanıcı deneyimini daha verimli hale getiriyor.

Silinen WhatsApp mesajları nasıl yüklenir?

WhatsApp kullanıcıları tarafından büyük merak konusu olan, silinen mesajları geri getirebilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde;

Silinen mesajları geri getirmek istiyorsanız sohbet yedeklerini kullanabilirsiniz. Bunun için sohbet yedeklerinin açık olması gerekmektedir. Sohbet yedekleme olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki Android ve iOS uyumlu telefonlar için sohbet yedekleme adımları üzerinden yapabilirsiniz.

ANDROİD

Google Drive uygulamasını aracılığıyla, Google hesabınızda oturum açmanız ve akabinde Menü alanında “Yedeklemeler” sekmeni seçin. WhatsApp yedeklemeleri Google hesabına kaydediyorsa eğer yedeklemeler bu listede görünecektir.

iOS

WhatsApp “Ayarlar” bölümünden “Otomatik Yedekleme” ibaresini seçerek yedekleme sıklığınızı otomatik veya planlı yedeklemeler olarak güncelleyebilirsiniz. Yedeklemeler “iCloud” hesabınıza yedeklenecektir.

WhatsApp’ta Ayarlar’ı açın ise “Sohbetler/Sohbet Yedeği/Şimdi Yedekle’ye” dokunun.

Mesajları geri getirmek için, WhatsApp’ı silip tekrar yükleyebilirsiniz. Geri yükleme işlemi sırasında ilk olarak “Geri yükle” seçeneği gelecektir. Geri yükleyi seçerek, silinen mesajlarınıza ulaşabilirsiniz. Burada önemli olan husus ise “Atla” seçeneği bunu seçerseniz mesajlarınız kaybolacaktır.

WhatsApp’ın bilinmeyen özellikleri!

IP adresinizi gizleyerek kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirebilirsiniz. WhatsApp üzerinden birebir aramalar, en çok tercih edilen seçenekler arasında en başta yer alıyor. Bu görüşmeler sırasında IP adresleriniz görünebiliyor. WhatsApp, gizlilik konusunda yeni bir güncelleme yaparak, şifreli iletişim platformu üzerinden gerçekleştirilen aramalarda artık kullanıcıya IP adresini gizleme seçeneği sunuyor.

Bunun için, Ayarlar/Gizlilik/Gelişmiş/Aramalarda IP adresini koru seçeneğini aktif edebilirsiniz.

Gelişmiş yazı stilleri ile farklı yazı stilleriyle mesaj gönderebilirsiniz. Bunu için ise

Mesajınızı italik yapmak için metnin önüne ve arkasına alt çizgi (_metin_)

Mesajınızı kalın yapmak için metnin önüne ve arkasına yıldız (*metin*)

Mesajınızı üstü çizili yapmak için metnin önüne ve arkasına yaklaşık işareti (~metin~)

Mesajınıza madde işaretli liste eklemek için ise her kelimenin veya cümlenin önüne bir yıldız ya da tire ve bir boşluk koymanız gerekiyor.