Whatsapp’ta devrim gibi yenilik! Reklam ve paralı üyelik dönemi başlıyor!

Meta bünyesine katıldıktan sonra pek çok değişim yaşayan Whatsapp, bu sefer asıl değişimi başlatacağını açıkladı. Whatsapp uygulamasında artık reklam verilebilecek ve paralı bir şekilde üyelik alınabilecek. Detaylar haberimizde…

Financial Times’ın haberine göre Facebook, Instagram ve Messenger gibi köklü uygulamaları bünyesinde barındıran Meta, Whatsapp için köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Kısa süre önce yapılan güncelleme ve durum bilgisi değişikliği haricinde daha pek çok değişikliğin geleceği de konuşuluyor. Ancak ilk değişiklikler reklam ve paralı üyelik olacak gibi duruyor.

Meta gelirlerini artırmanın peşinde

Financial Times’ın haberinin devamında ise bu değişikliklerin Meta’nın gelir artırma çabalarından daha fazlası olmadığı konuşuluyor. Bu haber ile birlikte Whatsapp üzerinde ilk defa reklam gösterimi için düğmeye basılırken bu durumun şirket içerisinde de bazı kişiler tarafından hoş karşılanmadığı belirtiliyor.

Haberde henüz hiçbir şeyin net olmadığı konuşulurken sadece bunun bir düşünceden ibaret olduğu da belirtiliyor. Yani henüz reklam ve paralı üyelik döneminin başlamasına dair bir karar alınmış değil. 2014 yılında Meta tarafından 19 milyar dolar karşılığında alınmadan önce kurucusu olan Brian Acton, “Reklam yok! Oyun yok! Numara yok!” söyleminin şirket sloganı olduğunu ifade etmişti.