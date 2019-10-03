Whatsapp'ta GIF kullananlar aman dikkat!

Son dönemde WhatsApp'ı gözüne kestiren hacker'lar, kurbanlarının telefonlarına girebilmek için yeni yöntemler arıyor. Son olarak WhatsApp'ın yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hacker'lar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF'leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor. Yani siz farkında olmadan bu GIF'i telefonunuza yüklediğinizde sizin haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraf ve diğer özel dosyalarınız hacker'ların kontrolüne geçiyor.

Daha çok Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor.

WhatsApp, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte herhangi bir açıklama yapmazken, yayınladığı bir güncellemeye kullanıcıların geçmesi konusunda uyarıda bulundu. Yayınlanan 2.19.244 sürümünü halen kurmadıysanız Google Play Store'a girip güncellemeyi hemen indirmenizi öneriyoruz.

03/10/2019 15:04