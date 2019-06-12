WhatsApp'ta hata bulan 22 Yaşındaki gence 5 bin dolar ödül verildi

Hindistan'ın Manipur şehrinde yaşayan Zonel Sougaijam, WhatsApp üzerinde bulunan kritik bir hatayı tespit etmesinden sonra 5.000 dolarlık bir para ödülü aldı ve 'Facebook Hall of Fame 2019' listesine adını yazdırdı. Sougaijam'ın ismi şu anda 94 kişinin bulunduğu listede 16 sırada yer alıyor.

GİZLİLİK İHLALİNİ TESPİT ETTİ

Hatayı fark ettikten sonra açıklama yapan Sougaijam "WhatsApp'taki bir arama sırasında hata sebebiyle arayan kişi, karşıdakinin izni olmadan aramayı görüntülü konuşmaya çevirebiliyordu. Arayan kişi bu sayede diğer kişinin ne yaptığını görebiliyordu ve bu da aranan kişinin gizliliğini ihlal ediyordu" ifadelerini kullandı.

SORUN ORTADAN KALDIRILDI

Sougaijam, Facebook Güvenlik ekibinin bir sonraki gün sorunu onayladığını ve 15-20 gün içerisinde sorunu ortadan kaldırdığını bildirdi. Kendisine gelen e-postada Facebook'un ona 5.000 dolarlık bir ödül vermek ve adını Facebook Hall of Fame listesine eklemek istediğini belirten Sougaijam, bu ay ki listede adını bulduğunu da belirtti.

Kaynak: WebTekno