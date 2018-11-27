WhatsApp'ta milyonlarca kullanıcısını mutlu edecek güncelleme

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısına müjdeli haber geldi. Kullanıcı deneyimini her güncelleme ile birlikte çok daha yukarılara çıkarmaya çalışan WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde artık gruplarda görüntülü konuşma yapılabilecek.

Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp, kullanıcıları yakından ilgilendiren bir özelliği yayınladı. WhatsApp'ın ilk etapta iOS kullanıcılarına sunacağı grup görüntülü konuşma özelliği gün yüzüne çıktı.

Özellikle WhatsApp sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo'nun paylaştığı görsellerde iOS beta 2.18.110.1 sürümüyle birlikte grup sohbetlerine görüntülü konuşma özelliği geliyor. Paylaşılan görsele baktığımız zaman, grup çağrısı yapacağımız arayüz baştan aşağıya yeniden tasarlanmış.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu yer alacak.

Bu arama butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup görüntülü konuşma başlatabileceksiniz. Henüz bu sistemin nasıl çalışacağı konusunda detaylar paylaşılmış değil. Bildiğiniz gibi WhatsApp gruplarında 50 kişinin üzerinde katılımcıya sahip olabiliyorsunuz.

Grup görüntülü arama özelliğinin Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.