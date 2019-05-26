WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor!

Whatsapp uygulamasından elde ettiği kazancı artırmayı hedefleyen Facebook, bu bağlamda yeni bir reklam faaliyetinin başlaması kararı aldı.

İşte firma tarafından alınan çok tartışılacak karar hakkında ayrıntılar;

Bilindiği üzere Facebook, Whatsapp’ı geçtiğimiz senelerde satın almıştı ve bünyesine katmıştı.

Şimdilerde ise Facebook, Whatsapp uygulamasından elde ettiği kazancı artırma gayretinde.

İnstagram, Facebook gibi platformlarda devamlı olarak kullanıcıların karşısına çıkan reklamlara, Whatsapp uygulamasında da yer verilmesi kararı alındı.

Android ve iPhone cihazlara uyumlu Whatsapp uygulamasında reklamların gösterilmeye başlanmasına 2020 senesinden itibaren başlanacağı ifade edildi.

Tıpkı İnstagram’ın hikayeler bölümünde olduğu gibi, Whatsapp durum bölümünde de tüm ekranı dolduran reklamlara yer verilecek.

Kişilerin durumları arasında reklam firmalarının reklamları yer alacak ve bu durumlarda ilgili internet bağlantılarına da yer verilecek.

Whatsapp içinde daha farklı reklam uygulamalarının nasıl yapılacağı halen açıklanmadı.