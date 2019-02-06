WhatsApp'ta yeni dönem başladı!

WhatsApp'ın iOS sürümüne parmak izi güvenliği geliyor. Özelliği aktif ederseniz telefon ekran kilidinizi açsanız bile WhatsApp'a girmek için ayrıca parmak izi vermek zorunda kalacaksınız.

iOS için WhatsApp Face ID ve Touch ID desteğiyle beraber güncellendi. Artık iPhone kullanıcıları, WhatsApp uygulamasına girişi Face ID ve Touch ID ile yapabilecekler.

Uygulamanın 2.19.20 versiyonuna sahip kullanıcılar, doğrudan WhatsApp uygulamasının içerisindeki Ayarlar sekmesinden; Hesap; Gizlilik adımlarını izleyerek ekran kilidi adımlarını takip etmeli. Telefonunuzda Touch ID ya da Face ID güvenlik özelliklerinden hangisi varsa seçeneklerde o çıkıyor ve aktif oluyor.

Ekran Kilidi özelliğinin WhatsApp'a son girişlerinden ne kadar sonra devreye gireceğini de belirleyebiliyorsunuz. Bunun için kullanıcılara; anında, 1 dakika sonra, 15 dakika sonra ve 1 saat.

Ek olarak iOS kullanıcıları için grup aramaları artık daha kolay hale getiriliyor.

Getirilecek güncelleme ile beraber, sağ üst köşede bulunan telefon ikonuna dokunarak kolay bir şekilde görüşmeleri başlatabileceksiniz. Buradan konuşmak istediğiniz kişileri ve aramanın video mu yoksa sesli mi olacağını seçebiliyorsunuz.

Grup aramalarını başlatmak için ayrıca "Aramalar" sekmesini de kullanabilirsiniz.

WhatsApp, yeni tasarım güncellemesini iOS kullanıcıları için dağıtılmaya başladı. Telefonunuza güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmenizde fayda var.