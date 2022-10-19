WhatsApp'ta yeni özellik: Kullanıcı, gruptan 'sessizce' çıkabilecek

WhatsApp, uygulamanın son sürümünde kullanıcılara bir gruptan diğer üyelerin bilgisi olmadan çıkmayı mümkün hale getiren özelliği yürürlüğe koydu. Bir kullanıcının gruptan çıkmasından sadece grup yöneticisi haberdar olacak.

Euronews'te yer alan habere göre, Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliği ağustos ayında duyurmuş ve kısa zaman içinde hayata geçirileceğini açıklamıştı. Söz konusu özelliğin ekim ayı ortasında hizmete girdiği anlaşıldı.

Yeni özellik, 1 milyardan fazla kullanıcının kullandığı mesajlaşma uygulamasında "gizliliği artırmayı" amaçlıyor.

Yeni özellikler kapsamında en son ne zaman çevrimiçi olunduğunu kullanıcıya göre ayarlama imkanının verileceği de belirtilmişti.

Gelen güncellemeler arasında ayrıca 'benim için sil' özelliği ile bir mesajı yanlışlıkla silen bir kullanıcı, bunu bir kaç saniye içinde geri alabilecek.

Bunun dışında yöneticiler artık herkes için bir mesajı silebilecek ve tüm üyeler mesajı kimin sildiğini görebilecek.

Son olarak 'tek görünümlü' gönderiler için ekran görüntüsünün alınmasını engellemek de mümkün hale gelecek. Test aşamasındaki bu özellik, karşıdaki kişiyle olan geçici diyalogu kayıt altına almanın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ayrıca şu an bir gruba üye olma limitinin de 512'den bine çıkarılacağı belirtiliyor. Telegram'da bir gruba 200 bin kişi katılabiliyor.

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19/10/2022 10:32