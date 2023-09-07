WhatsApp’tan bir yenilik daha

WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi ve etkili bir kullanım deneyimi sunmak adına yeni özellikler duyurmaya devam ediyor. WhatsApp, son olarak aradığınız kanalı kolayca bulmanızı sağlayacak gelişmiş filtreleme özelliğini duyurdu.

Gelişmiş filtreleme özelliği, kullanıcıların takip etmek istediği kanalları arayabilmesini ve bu kanallara erişmesini kolaylaştırıyor.

WhatsApp, ilerleyen günlerde tüm dünyada kullanıcılarına sunmaya hazırlandığı kanallar özelliğini geliştirmek ve iyileştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Şirket, kanallar özelliğinde iyileştirmeler yaptıktan sonra, uygulamanın en son sürümünün iOS ve Android cihazlara yüklenmesinin ardından gelişmiş arama filtreleri özelliğini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Gelişmiş filtreleme özelliği, seçili kişilerden güncelleme alınmasını sağlayan, yeni yayın akış aracına eklenen güçlü bir özellik. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ülke, etkinlik düzeyi ve popülerlik gibi belli başlı kriterlere göre kanallar arasında arama yapabilecek. Bu filtreleme özelliği, kullanıcılara daha verimli ve doğru bir arama deneyimi sunmak için tasarlandı.

Kanallar özelliği şu anda yalnızca 9 ülkede kullanılabilir olsa da Mark Zuckerberg'in son bilanço açıklamasında duyurduğuna göre bu yıl içinde daha fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. Gelişmiş filtreleme özelliği, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye, daha gelişmiş ve etkili hizmetler sağlamaya yönelik yeni bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kullanıcılar, güncellemeler ve gelişmeler devam ettikçe kullanımla ilgili deneyimlerinin artmasına katkı sağlayacak daha fazla özellik ve yeniliğin gelmesini umuyor.